У Коломиї затримали 30-річного чоловіка з наркотиками

У Коломиї правоохоронці викрили підозрілого чоловіка, який у кишенях переносив паперовий згорток з “марихуаною”.

Про це повідомило головне управління нацполіції в області, інформує “Дзеркало Коломиї“.



Поліцейські встановили особу підозрілого. Ним виявився 30-річний коломиянин.

Наркотичну речовину вилучили й направили на дослідження в експертний центр.

Такі дії караються штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років

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