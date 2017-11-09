На Прикарпатті виявили групу, яка виготовляла наркотики в особливо великих розмірах

Прокуратура області спільно з СБУ і поліцією виявили організовану групу, яка упродовж серпня-листопада незаконно виготовляла та збувала в особливо великих розмірах на території Франківщини психотропну речовину – амфетамін.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, пише Дзеркало Коломиї.

Встановлено, що після чергового збуту 1 кілограма амфетаміну групу затримали.

За місцем їх проживання вилучено таку ж психотропну речовину, а також особливо небезпечний наркотичний засіб “канабіс”, лабораторний посуд та обладнання, за допомогою якого виготовляли психотропну речовину.

На даний час вирішується питання про оголошення трьом особам підозри у вчиненні особливо тяжких злочинів, застосування щодо них запобіжного заходу – тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі.

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