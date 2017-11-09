38-річний мешканець Коломиї задушив співмешканку

Прокуратура Івано-Франківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом убивства молодої жінки.

Встановлено, що у співжителів під час розпивання спиртних напоїв виник конфлікт, у результаті якого чоловік завдав своїй співмешканці удари руками по тілу та голові, після чого задушив, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.

Наразі 38-річного коломиянина затримано.

Вирішується питання щодо оголошення йому підозри (“Умисне вбивство”) та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, у Коломиї судитимуть чоловіка, який вбив молотком свою нову подругу.