У Коломиї облаштують дві ковані зупинки по 40 тисяч грн. ФОТО

У середмісті облаштують дві ковані зупинки.

Їх виготовили у кузні в Матеївцях (власник Назар Волощук). Дизайн розробляли теж там, зокрема використали логотип нашого міста, щоб зупинки виглядали оригінально.

Як прокоментував Дзеркалу Коломиї Назар Волощук, ковані зупинки виготовили на замовлення міської ради.

Одну з них встановили на бульварі Лесі Українки, іншу планують встановити біля Кляштору. Вартість кожної – 40 тисяч гривень.

Коломийці активно обговорюють нову зупинку у коментарях на сторінці міської ради. Коментарі різні – від схвальних до не дуже.

“Дійсно круто. А до речі хто являється спонсором такого проекту і який бюджет був закладений на виготовлення одиниці?”

“Доріг нема…тротуарів немає… вулиці в жахливому стані..все розвалюється… – зате влада списує гроші – через ось такі зупинки..бруківку в центір яка вже розсипається..і. ще бізліч не потрібних речей… є набагато важливіші речі чим зупинки.. вони необхідні…але в першу чергу дороги які в нас в жихливезному стані…”

“Загородили пів тротуару… та чомусь мені не подобається ця зупинка...”.

“Зупинка дуже темна та громіздка, буде перешкоджати руху пішоходів… Де розклад руху автобусів? як вона освітлюється ввечері? Де знак які маршрути там проходять?”

ФОТО: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК