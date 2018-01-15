У Коломиї відбувся фестиваль вертепів. ФОТО

14 січня з благословення правлячого архиєрея Коломийської єпархії кир Василія (Івасюка) до Коломиї на цьогорічний фестиваль вертепів “Різдво – час Божого милосердя” з’їхалось десять колективів.

Про це повідомляє прес-служба Коломийської єпархії, пише Дзеркало Коломиї.

“Цей фестиваль покликаний прославити народженого Ісуса Христа. Сподіваюся, що сьогодні кожен із нас вкотре переживе те дійство, наповнить своє серце радістю і вийшовши звідси зможе понести цю іскорку поміж людей”, – звернувся до глядачів синкел о. Юрій Лукачик.

Далі присутнім представили уривок театралізованого дійства про наміри царя Ірода, який намагався вбити Боже дитя, переймаючись за свій престол і владу.

Між театралізованим дійством хорові колективи передставляли присутнім свої вертепи і колядки. На сцені разом з переспівами учасників звучала навіть гуцульська трембіта.

Наостанок голова Комісії у справах молоді бр. Августин-Іван Векляк вручив всім учасникам фестивалю подячні дипломи.

За доброю традицією по закінченню фестивалю колядники й присутні разом заспівали пісню “Про Різдво”, в якій прості слова вміщують весь сенс благої звістки: “Прийшов до нас надії час, всіх до єднання кличе Спас, щоби Різдва співали гімн, сусід з сусідом, з батьком син”.

Автор: Діана ЧАВАГА.