У Коломиї троє чоловіків намагалися пограбувати магазин

Вчора пополудні до Коломийського відділу поліції звернувся продавець магазину з продажу мобільних телефонів. Він повідомив про те, що затримав невідомого, котрий намагався заволодіти коштами з каси торгового закладу, а ще двом його спільникам вдалося втекти.

Правоохоронці негайно виїхали на місце події, де задокументували факт вчинення злочину та встановили особу затриманого зловмисника, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.



Ним виявився 31-річний мешканець Львова, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок і грабежів.

Як з’ясувалося, затриманий львів’янин разом з двома спільниками зайшли в магазин з продажу мобільних телефонів.

Один з них попросив продавця допомогти вибрати кабель USB до телефонного апарата, інший нібито хотів придбати мобільний телефон для свого племінника.

Тож коли продавець відійшов до вітрини й почав показувати “покупцям” товар, їх спільник відкрив касу і забрав гроші.

Це помітив продавець, який сказав, аби зловмисник повернув кошти, інакше він викличе поліцію.

Чоловік поклав гроші на прилавок і разом із спільниками намагався втекти з торгового закладу.

При цьому перечепився об поріг і впав. Його затримав продавець і передав прибулим за викликом працівникам поліції

Мешканця Львова затримано в порядку ст.208 КПК України.

Працівники поліції встановлюють особи його спільників та місце їх перебування. Здійснюються відповідні оперативні заходи.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.186 ( Грабіж) Кримінального кодексу України. За такі дії законодавством передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Читайте також: В Коломиї одразу два керівники навчальних закладів попались на хабарі.