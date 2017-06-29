В Коломиї одразу два керівники навчальних закладів попались на хабарі

Працівники прокуратури Івано-Франківської області спільно із співробітниками Управління захисту економіки в області та слідчими Головного управління Національної поліції в області задокументували два факти одержання неправомірної вигоди посадовцями навчальних закладів у Коломиї.

Так, під час одержання 800 доларів США викрито заступника директора одного із коледжів, а при одержанні 850 доларів США – заступника директора одного із інститутів, інформує прес-служба обласної прокуратури.

За ці кошти посадовці гарантували абітурієнтам успішний вступ до навчальних закладів.

Винагороду заступник директора коледжу одержав у службовому кабінеті, а заступник директора інституту – в автомобілі.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, триває.

Наразі вирішується питання про оголошення зловмисникам про підозру та обрання запобіжних заходів.