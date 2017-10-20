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У Коломиї тривають громадські слухання щодо реконструкції площі Скорботи. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ

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Сьогодні у Коломиї проходять громадські слухання щодо реконструкції площі Скорботи.

До вашої уваги онлайн трансляція зі слухань.

Don Yapon

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