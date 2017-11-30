У Коломиї триває розгляд справи про вбивство жінки

У Коломийському суді триває розгляд кримінального провадження щодо особи, яку підозрюють у смерті жінки.

Про це повідомляє прес-служба суду, пише Дзеркало Коломиї.

Нагадаємо, під час досудового розслідування встановлено, що 8 серпня близько 12 год обвинувачений, перебуваючи на вулиці поряд зі своїм будинком у Марківці Коломийського району разом із знайомим, познайомився з особою Б., яку запросив до свого будинку.

Під час розпивання алкогольних напоїв у обвинуваченого виник конфлікт на побутовому ґрунті з особою Б., під час якого чоловік завдав не менше 7 ударів молотком у голову потерпілої, від чого та померла на місці.

Щоб приховати сліди злочину, обвинувачений вивіз тіло у лісопосадку, де намагався спалити.



Таким чином, особа К. за свої дії обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення.

Розгляд справи триває, кримінальне провадження призначено до судового розгляду колегією суддів на 15.30 год. 11 грудня.

Запобіжний захід тримання під вартою продовжено на 60 днів до 28 січня 2018 року.

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