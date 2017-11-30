На Франківщині 20-річний водій збив на смерть пішохода і втік. ФОТО

29 листопада вранці до Снятинського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що на узбіччі дороги в кюветі виявили тіло чоловіка без ознак життя.

Про це повідомляє Сектор комунікації ГУ Нацполіції в області, пише Дзеркало Коломиї.



Правоохоронці з’ясували, що загиблим виявився 35-річний місцевий житель, який працював електромонтером у Снятинському відділенні газового господарства. Про його зникнення родичі повідомили до поліції 27 листопада.

Після проведення розшукових заходів автомобіль, причетний до ДТП, та водія поліцейські розшукали.

Як з’ясували слідчі, за кермом транспортного засобу марки “Mazda”, на іноземній реєстрації, перебував 20-річний житель Снятина.

У понеділок, 27 листопада, близько 20 год., рухаючись до Снятина, вчинив наїзд на пішохода та втік з місця події. Після чого авто заховав на території господарства своїх родичів.

Наразі чоловіка затримали. Вирішується питання про оголошення йому підозри у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження. Триває слідство.

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