У Коломиї терапевти з вул. Шухевича переїдуть на вул. Чорновола

У зв’язку з вивільненням приміщення Коломийського міського центру ПМСД на вул. Шухевича, 74-76, АЗПСМ №1 переїжджає в приміщення за адресою вул. Чорновола, 32.

Про це повідомляє Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги, пише Дзеркало Коломиї.

Зверніть увагу, що лікарі Ріпецька Л. В., Неміш І. Д., Лаврук Л. В., Мочернюк М. М., Науменко В. М., Малова І. М, Грабець Т. В. та Васківська О. В. будуть проводити прийом за новою адресою вул. Чорновола, 32.

“Також просимо поставитися з розумінням до того, що телефон реєстратури 2-56-71 у понеділок 18 грудня, тимчасово, працювати не буде, виклики лікаря на дім можна ТИМЧАСОВО здійснити за тел. 4-63-68 (бухгалтерія центру)”, – йдеться у повідомленні.

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