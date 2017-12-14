Медикам Коломийщини пообіцяли виплатити 10 млн заборгованості, 12 млн – ще шукають. ВІДЕО

Як повідомлялося, медики Коломийщини вийшли на акцію протесту.

Більше 100 лікарів сьогодні зібралися біля нової поліклініки.

Причиною стала заборгованість із заробітної плати.

Люди перекрили дорогу, вимагаючи зустрічі із владою.

До медиків приїхали очільники району, голова Коломийської РДА Любомир Глушков та голова райради Роман Дячук.

Вони запевнили, що 10 мільйонів гривень на виплати зарплати вже поступили на рахунки (за жовтень і аванс листопад).

Наразі бракує ще 12 мільйонів. Їх немає, але влада намагатиметься знайти ці гроші якнайшвидше.

Детальніше – у сюжеті каналу НТК.

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