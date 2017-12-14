У Коломиї страйкують медики. ФОТО+ВІДЕО

Вранці 14 грудня лікарі Коломийщини оголосили страйк.

Якщо вимоги лікарів не виконають представники влади, то вони будуть надавати виключно ургентну (невідкладну) медичну допомогу в Коломийській центральній районній лікарні, повідомляє Місто.

Причиною страйку є значна заборгованість заробітної плати. За словами медиків, востаннє зарплату вони отримували в серпні і лише частину — 1500 грн.

Також страйковий комітет лікарів планує написати звернення до Президента України з приводу визнання незадовільною роботу МОЗ у всіх ланках державного управління в Івано-Франківській області.





