У Коломиї судять 45-річного чоловіка, який зґвалтував сина співмешканки

Коломийським міськрайонним судом розпочато слухання справи щодо чоловіка, який поглумився над неповнолітнім.

Про це повідомляє прес-служба суду, пише Дзеркало Коломиї.

Нагадаємо, що за даними досудового слідства, 15 жовтня 2017 року, підозрюваний раніше неодноразово судимий за скоєння корисливих злочинів, житель Коломийщини, перебуваючи у приміщенні житлового будинку співмешканки в Кийданцях, що на Коломийщині, маючи на меті насильно задовольнити статеву пристрасть неприродним способом вступив у статеві зносини із неповнолітнім сином співмешканки, 2002 року народження.

Вказані дії органи досудового розслідування кваліфікували за ч. 2 ст. 153 КК України, як (задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування та використання безпорадного стану щодо неповнолітнього).

Відповідальність за вчинене згідно закону карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

На даний час обвинувачений перебуває під вартою в установі виконання покарань №12 міста Івано-Франківськ.

Ухвалою суду від 29 січня 2018 року вирішено, що розгляд даного провадження проводитиметься у закритому судовому засіданні.

Результати розгляду справи будуть оприлюднені після проголошення вироку суду.

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