На Прикарпатті вітчим протягом кількох років ґвалтував неповнолітню пасербицю

11 січня до поліції звернулася жителька Коломийського району, яка повідомила, що з її внучкою 2004 р. н., жителькою одного із сіл Косівського району, вступає у статеві зносини її вітчим.

Про це повідомили у СК ГУНП області, пише Дзеркало Коломиї.



Поліцейські встановили, що, починаючи з 2012 року, чоловік систематично, користуючись відсутністю своєї співмешканки, перебуваючи за місцем свого проживання, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з прямим умислом на вступ у статеві зносини з малолітньою, із застосуванням психологічного насильства та з використанням безпорадного стану потерпілої через юний вік, вступав з нею у статеві зносини всупереч її волі.

На підставі обгрунтованих доказів зловмиснику 1963 р. н. вчора оголосили про підозру у вчиненні злочину та арештували.

Вітчим потерпілої проживає у цивільному шлюбі з її матір’ю, котра зараз перебуває за кордоном. Не судимий.

Слідчими Косівського ВП ГУНП в області за цим фактом розпочато та проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 (Згвалтування) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

У кримінальному провадженні призначено та проводяться ряд судових експертиз. Триває слідство.