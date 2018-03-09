У Коломиї створюють інтерактивну карту міста

У Коломиї триває робота над створенням інтерактивної карти міста.

Про це йдеться на сайті Асоціації економічного розвитку Коломийщини інформує Дзеркало Коломиї.

7 березня АЕРК провела сьоме розширене експертне засідання в рамках проекту “Створення умов для легкого і вільного доступу до інформації про власність громади”, який реалізується в Коломиї за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.

Участь в роботі засідання взяли представники профільних структурних підрозділів міської ради, місцеві підприємці, експерти та команда проекту. Під час даного засідання учасникам презентовано попередні результати проекту разом з тестовою версією інтерактивної карти з нанесеними об’єктами, що містять останні зміни і доповнення.

В процесі роботи учасники продовжили ознайомлення з кращими практиками та досвідом у створенні схожих веб-ресурсів та додали свої рекомендації при створенні власного ресурсу для місцевої громади.

Впродовж засідання учасники продовжували роботу над впорядкуванням структури веб-ресурсу – інтерактивної карти міста, яка створює можливості для розміщення у вільному інформаційному просторі даних про об’єкти громадської нерухомості, комунальні земельні ділянки та об’єкти міської інфраструктури, а також інші відкриті дані, що передбачені проектом.

Представники задіяних відділів міської ради спільно з громадськістю обговорювали та визначали необхідні кількісно-якісні характеристики відкритих даних для розміщення на інтерактивній карті.

Представники міської ради внесли пропозиції щодо подальшого функціонування карти та її структури, яка б відображала не лише дані про власність місцевої громади, а й була своєрідною електронною базою корисної інформації для користування як фахівцями так і пересічними громадянами, включно з гостями міста чи потенційними інвесторами. Запропоновано створити можливості для подальшого розширення структури та посилення інформативності даного ресурсу. Мається на увазі можливість включення до бази даних карти інших груп об’єктів, що становлять інформаційний інтерес для всіх користувачів.

Для прикладу, окрім об’єктів туризму, земельних ділянок та об’єктів громадської нерухомості, запропоновано розміщувати дані про рекламні площі та місця, соціально-культурні та адміністративні об’єкти, транспортні мережі міста, витрати громадського бюджету, інженерні споруди тощо.

Впродовж роботи учасниками експертного засідання подано рекомендації, що будуть використані в подальшій роботі над створенням інтерактивної карти.

За результатами зустрічі будуть зроблені зміни у робочій моделі карти з метою оновлення та поліпшення загального сприйняття веб-ресурсу. Напрацьовані під час експертного засідання ідеї та пропозиції становлять цінність для подальшої діяльності проекту та функціонування головного продукту проекту – інтерактивної карти.

Дана карта відображає певні шари даних з необхідною інформацією про передбачені даним проектом об’єкти (туризм, земельні ділянки та об’єкти громадської нерухомості) і, додатково, на ній планується розміщувати інші групи об’єктів, що становлять цінність як для фахівців органів місцевого самоврядування, так і для пересічних громадян, туристів та гостей міста. Запропоновано об’єднувати однотипні групи об’єктів на карті, що спрощуватиме процес навігації та користування даним ресурсом.

Присутній на засіданні керуючий у справах виконкому Коломийської міської ради порекомендував створювати веб-ресурс, який буде актуальним та корисним і після завершення проекту, адже вся зібрана у проекті інформація стосовно громадської нерухомості міста, дані про власність місцевої громади у відкритому інформаційному просторі, відкриватиме можливості для подальшої співпраці представників влади та громадськості міста, посилюючи при цьому довіру жителів міста до представників органів місцевої влади.

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