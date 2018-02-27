Коломийська Асоціація Підприємців: ми той бізнес, який хоче працювати завтра

Близько шести місяців тому в місті з’явилася Коломийська Асоціація Підприємців. Нині її членами є 15 місцевих бізнесменів, а також наразі розглядаються заявки на вступ потенційних учасників.

“Це своєрідна закрита група, щоб потрапити до асоціації потрібно подати заявку та повинна відбутися одноголоса згода всіх членів на прийняття нового учасника. Більше того, підприємці сплачують членські внески та кожного місяця відвідують збори. Такі механізми дозволяють зрозуміти, кому це насправді цікаво”, – розповідає ініціатор асоціації Володимир Білоус.

Ідея створення такого проекту з’явилася після повернення з Києва, вже будучи практикуючим підприємцем, коломиянин вирішив, що потрібно створити платформу, навколо якої будуть правильні цінності з точки зору бізнес-культури, навколо якої об’єднаються бізнеси нової генерації ті, які хочуть розвивати це місто, які хочуть тут залишитися.

22 лютого асоціація презентувала проект, бізнес-форум “Тренди локального бізнесу”. Більше 60 учасників, 10 спікерів говорили про соціальну відповідальність бізнесу; найм та інвестування в персонал; юридичні аспекти партнерського бізнесу та інше.

Однією із цілей об’єднання коломийських підприємців є розвиток регіону через соціальні проекти. Фінансові внески членів асоціації ідуть саме на їх реалізацію, зокрема форум.

Організатором події “Тренди локального бізнесу” також стала інтелектуальна платформа “Space Up”.

“Ми всі зацікавлені, щоб наше місто розвивалося та йшло вперед і бізнес для цього має ресурс. Підприємці Коломиї – це не лише 15 учасників асоціації, тому ми, власне, і організували форум, щоб створити умови для спілкування бізнес-середовища, коли можливо обмінятися кейсами, інформацією, досвідом та невдачами”, – розповів координатор платформи “Space Up” Михайло Данищук.

Організатори події повідомили, що коломийський бізнес-форум стане щорічним заходом.

Фото: Facebook