У Коломиї стартує Проект “Громадський бюджет на 2017 – 2021 роки”. Що цей Проект реально означає? А означає він залучення активних громадян міста до розбудови соціальної інфраструктури шляхом виділення бюджетних коштів на ідею, яку підтримає більшість мешканців.

Що для цього необхідно? Перше – чітко визначити ідею, тобто, що ти хочеш змінити в своєму місті; друге – зібрати не менше 25 підписів на підтримку; третє – заповнити бланк-заяву Проекту і подати або вислати його для реєстрації до міської ради. Громадське голосування визначить, який з проектів найкращий. На цю тему ми запросили до розмови першого заступника міського голови Сергія Коцюра, який курує Проект та начальника відділу економіки міської ради Світлану Сенюк.

– Пане Сергію, в чому полягає мета й головна цінність Проекту?

– Цінність Проекту в тому, що він дасть можливість ініціативним громадянам особисто долучитися до реалізації конкретних ідей. Ми закладаємо своєрідний банк ідей. Адже завжди всі проекти розроблялися згори, йшли від влади. Влада визначала пріоритети, залучала кошти, визначала шляхи реалізації того, чи іншого задуму. Коли задум успішно втілиться, мешканці з задоволенням, або з осудом ним користуються. Коли ж люди самі зініціюють якусь ідею, самі вирахують усі видатки й спосіб реалізації ідеї, вони більше цінуватимуть зроблене. І таким чином кожний мешканець може брати участь у розподілі бюджетних коштів. А влада таким чином зможе вивчити потреби жителів і їх проаналізувати.

– Скажіть, а в чиїй голові виникла, так би мовити, “ідея ідеї” запустити Проект у нашому місті?

– Зініціював таке нововведення голова бюджетної комісії міськради Роман Крутко. Він навів контакти зі Львовом і їхній досвід (як і досвід інших міст) запропонував втілити в Коломиї. Ну а організацією Проекту на всіх його етапах займається Світлана Сенюк. Не можу не згадати проект ПРОМІС, який нам надав теоретичну й документально-організаційну підтримку, позаяк ідея бюджету участі активно впроваджується в багатьох країнах. До речі, логотип громадського бюджету був розроблений саме за кошти українсько-канадського проекту ПРОМІСу за сприянням Асоціації економічного розвитку Коломийщини.

– Чи існує максимальна ціна такого Проекту для міста?

– Їх, проектів, які пройшли етапи відбору може бути декілька. У міському бюджеті передбачено виділити на один рік півтора мільйона гривень на реалізацію проектів, за які громадськість міста віддасть найбільше голосів. Ці кошти в міській скарбниці є. Вартість кожного окремого проекту не повинна перевищувати 199 тисяч гривень. Тому рекомендую авторам наперед прорахувати видатки, аби вони цієї суми не перевищували, в іншому разі проект може не розглядатися. Врахуйте ще одне: не конкурсна комісія буде визначати переможця, чи переможців, а самі громадяни. Міськрада тільки долучиться до реалізації проектів – переможців, використовуючи свої повноваження.

– З чого практично можна починати справу коли виникла ідея?

– Зі збору підписів на підтримку. Їх має бути не менше 25. Але цього замало. Ідею слід пропагувати, рекламувати, довести її важливість і реальну можливість для втілення. Візьміть ще до уваги, що сам Проект може розроблятися лише у сферах компетенції міської ради. Тут не може бути задіяна, наприклад, чиясь приватна територія. До відома коломиян, від 1-го лютого Проект почав діяти й, зізнаюся, один такий Проект вже поступив нам на розгляд.

АВТОР: Андрій МАЛАЩУК