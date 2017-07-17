У Коломиї рятувальники не дозволили п’яним рибалкам купатись в міському озері

Черговою зміною Коломийської рятувально-водолазної станції в Коломиї на міському озері не допущено до відпочинку в небезпечному місці 4 рибалок, які були в нетверезому ставні.

Також, не допущено до купання в небезпечному місці 10 військовослужбовців.

Черговою зміною Галицької рятувально-водолазної станції в м. Галич на р. Дністер застережено від небезпечного відпочинку рибалку.

З усіма порушниками проведено профілактичні бесіди щодо дотримання Правил охорони життя людей на водних об’єктах.

Попередньо, у Коломиї рятувальники не допустили до купання в озері 13 випускників.