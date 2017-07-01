У Коломиї рятувальники не допустили до купання в озері 13 випускників

30 червня на міському озері у Коломиї рятувальники не допустили до купання в небезпечному місці 13 студентів-випускників Коломийського індустріально-педагогічного технікуму.

З ними проведені профілактичні бесіди щодо дотримання Правил охорони життя людей на водних об’єктах, повідомляє Галка з посиланням на Управління з надзвичайних ситуацій обласної адміністрації.

Того ж дня не допущено до відпочинку двох дітей (вік 12-13 років), які були без нагляду дорослих. Рятувальники також провели з ними профілактичну бесіду та відправили з території водойми додому.

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