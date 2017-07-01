Прикарпатців попереджають про отруйну рослину, контакт з якою може мати летальні наслідки. ВІДЕО

Прикарпатців попереджають про отруйну рослину, контакт з якою може мати летальні наслідки....

На Прикарпатті буйно квітне отруйний борщівник Сосновського.

На узбіччях доріг, полях і навіть на приватних обійстях масово красуються декількаметрові рослини, які при контакті зі шкірою спричиняють сильні опіки.

Медики кажуть: цьогоріч вже лікували чимало пацієнтів, які обпеклися борщівником. У випадку контакту з рослиною закликають звертатися до шпиталю і особливо стежити за дітьми, адже наслідки від опіків можуть бути летальними.

Детальніше – у сюжеті каналу 402.

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