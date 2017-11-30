У Коломиї радилися, як відзначити 100-річчя ЗУНР

Днями в коломийській ратуші відбулася зустріч-нарада з приводу відзначення 100-річчя Західноукраїнської Народної Республіки в Коломиї й на Коломийщині.

Хоч до цієї поважної дати ще залишається рік, однак у Коломиї вирішили завчасно обговорити надзвичайно важливу дату в історії нашого краю, пише Дзеркало Коломиї.

У кабінеті заступника міського голови Володимира Бойцана зібралися представники міської і районної влади, керівники відділів культури і музеїв, громадські діячі, митці.

Вони одностайно підтримали пропозицію по-особливому вшанувати 100-річний ювілей нашої державності.

Надійшли перші пропозиції: видання книжок і листівок, упорядкування військового меморіалу та поховань січових стрільців, виставки і концерти, відкриття меморіальних таблиць сотникам УГА на Коломийщині, велелюдний похід нашим легендарним містом, яке в період ЗУНР було центром округи (області), дало низку яскравих вояцьких імен в УГА.

Згодом буде створено оргкомітет для відзначення 100-річчя ЗУНР, а після Різдвяних свят закипить робота.