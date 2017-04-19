У Коломиї на фестивалі “Писанка” виступить “Мотор’Ролла”

Цієї суботи на площі перед Музеєм писанкового розпису виступить відомий рок-гурт “Мотор’Ролла” з фольк-рок програмою “Чумаки” у рамках ювілейного Х всеукраїнського відкритого фольклорного фестивалю “Писанка”.

Про це повідомляє Відділ інформаційної політики Коломийської міськради, пише Дзеркало Коломиї.

“Виступ “Мотор’ролли” – це дарунок рідному місту від народного депутата України Андрія Іванчука .

Живий звук, море емоцій, український колорит із роковим запалом і відмінний настрій гарантовано!

Запрошуємо коломиян і гостей міста. Вхід вільний!” – йдеться у повідомленні.

Початок о 21:00.