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У Коломиї на фестивалі “Писанка” виступить “Мотор’Ролла”

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Цієї суботи на площі перед Музеєм писанкового розпису виступить відомий рок-гурт “Мотор’Ролла” з фольк-рок програмою “Чумаки” у рамках ювілейного Х всеукраїнського відкритого фольклорного фестивалю “Писанка”.

Про це повідомляє Відділ інформаційної політики Коломийської міськради, пише Дзеркало Коломиї.

Виступ “Мотор’ролли” – це дарунок рідному місту від народного депутата України Андрія Іванчука.
Живий звук, море емоцій, український колорит із роковим запалом і відмінний настрій гарантовано!
Запрошуємо коломиян і гостей міста. Вхід вільний!” – йдеться у повідомленні.
 
Don Yapon

Початок о 21:00.

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