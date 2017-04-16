Коломия скликає на ювілейну “Писанку”: встановлять новий рекорд та виступить етно-фольк-гурт “Чумаки”. ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ

Наближається час проведення X Всеукраїнського відкритого фольклорного фестивалю “Писанка-2017”. Традиційно дійство відбудеться у серці Покуття – писанковій Коломиї.

До фестивалю готуються заздалегідь і по-особливому, планують встановити рекорд у виконанні обрядових композицій.

“Щоб відзначити гідно 10-річчя, на площі перед Музеєм писанкового розпису під час урочистого відкриття фестивалю будемо встановлювати рекорд. Одночасно 1000 людей виконають чотири гаївки. Після цього проведемо круглий стіл, де говоритимуть про збереження традицій писанкового розпису, а також відбудуться презентації книжок, що стосуються писанкарства”, – зазначила начальник відділу культури Коломийської міськради Уляна Мандрусяк.

Пам’яткою дійства стане листівка з емблемою фестивалю, яку відділ культури випустить спільно з Коломийським педагогічним коледжем та його керівником Валерієм Ковтуном. Цю емблему ще 10 років тому розробив заслужений художник України Мирослав Ясінський.

Фестиваль триватиме упродовж двох днів – 22 і 23 квітня. За цей час планують провести чимало заходів: виставки на Великодню тематику, конкурс писанкового розпису, різноманітні майстер-класи та виступи колективів народної творчості.

Цього дня до Коломиї з’їдуться митці з усіх куточків України та ближнього зарубіжжя, серед них писанкарі з Польщі, Румунії, Чехії та Словаччини.

Особливу увагу організатори приділили музичній частині. Першого дня на сцені біля Музею писанкового розпису за сприяння народного депутата, коломиянина Андрія Іванчука та БФ “Покуття” виступить етно-фольк-гурт “Чумаки”. Відбудеться також розважальна програма “Коломийська забава”, ведучими якої стане дует “Дикі гуцули”.

На завершення фестивалю 23 квітня виступить муніципальний вокально-інструментальний ансамбль “Коломияни”, який створили цьогоріч.

До такої важливої події підготували й основну візитівку міста – знамениту у всьому світі “Писанку”. Музей у вигляді 13-метрового яйця звели ще у 2000 році. За 17 років будівля потребує капітального ремонту, тому днями тут завершили роботи стосовно поновлення фасаду.

“Музей писанкового розпису потребує капітального ремонту, це буде величезний обсяг робіт. Можливо, він буде навіть зачинений на рік чи два. Бо сферу яйця потрібно відкривати до самого бетону. Важливим моментом буде побудова нової експозиції, вартість якої нині становить 300 – 400 доларів за метр квадратний. Наразі ремонт фасаду проводимо за рахунок різних джерел фінансування. Міський голова Ігор Слюзар пообіцяв виділити 150 тисяч гривень у другому півріччі, зараз роботи і зарплату майстрам фінансуємо з музейного бюджету”, – каже генеральний директор Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського Ярослава Ткачук.

До слова, у рік музей може виручити близько 1 млн. 500 тисяч грн., проте коштів на всі необхідні роботи не вистачає.

Цього разу на оновлення фасаду матеріали обрали сучасні – це ґумова фарба, одне відро якої коштує близько 2000 грн. На нове “вбрання” найбільшої у світі писанки витратили чимало, але для цього був і ще один привід – восени Музей писанкового розпису відзначатиме 30-річний ювілей.