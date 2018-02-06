У Коломиї на аеродромі відбудеться “Свято авіації”

У суботу, 10 лютого, в Коломиї відбудеться “Свято авіації”. Організатори запрошують коломиян та гостей міста на початок нового льотного року.

У програмі: показові польоти професіоналів, катання на літаках та мотодельтапланах, стрибки з парашутом, освячення каплиці святого Іллі. Працюватиме виїзна торгівля, пише НТК.

Також можна буде придбати подарункові сертифікати на прогулянку літаком в День святого Валентина чи інші свята.

Свято авіціації пройде на Коломийському міському аеродромі. Початок об 11:00 годині.