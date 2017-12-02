У Коломиї можуть розірвати договір з AVE через незадовільні послуги з вивезення сміття. ВІДЕО

У Коломиї фактично вирішується доля фірми “AVE”.
У владі кажуть: ще трохи такої роботи – і можуть розірвати договір з цим підприємством.
Мотивують, “AVE” не виконує своїх зобов’язань.
Натомість керівництво фірми, яка займається вивезенням сміття в місті, усі закиди спростовує.
Детальніше дивіться у сюжеті НТК.
Нагадаємо, на сайті Дзеркала Коломиї завершилося опитування “Чи влаштовують вас надані послуги “AVE Коломия”?”, в якому взяло участь 4276 осіб.
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