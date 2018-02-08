У Коломиї горіла квартира на восьмому поверсі

7 лютого приблизно о 17:45 виникла пожежа у ванній кімнаті квартири на восьмому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

На пожежі врятовано власника 1968 року народження – його доставили до Коломийської центральної районної лікарні, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ДСНС в області.

Вогнем знищено побутові речі, закопчено стіни та стелю.

Попередня причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем потерпілого.

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