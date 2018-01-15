У Коломиї епідемії кору нема

Медики та освітяни Коломиї звертаються до батьків, чиї діти відвідують школу, із проханням не піддаватися паніці, адже у Коломиї нема епідемії кору, і навчання відбувається у звичному режимі.

Про це йдеться на сторінці Коломийської міськради у Facebook, пише Дзеркало Коломиї.

“Також у цей час радимо пройти вакцинацію від кору в одному з чотирьох пунктів: відділення первинної медицини на Леонтовича, Чорновола, Шевченка або ж у дитячій поліклініці”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 15 січня, навчання у школі відновилось після зимових канікул.