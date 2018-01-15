У школах Коломиї карантину поки що не буде

У коломийських школах з сьогоднішнього дня відновили навчання після зимових канікул.

Як писало Дзеркало Коломиї, через спалах кору в Івано-Франківську канікули продовжили ще на тиждень, у деяких школах – навіть на два.

Напередодні ввечері до коломиян у Facebook звернувся начальник управління освіти Коломийської міськради Любомир Бордун:

“Шановні батьки!

Навчально-виховний процес у коломийських школах відновлюється з понеділка 15 січня 2018 року. У зв’язку зі спалахом кору в кількох областях України просимо з розумінням поставитися до таких застережень. Перед відвідуванням школи уважно огляньте дитину, щоб упевнитися, що вона здорова (відсутня гарячка, катаральні явища, висипання на шкірі). Якщо у дитини немає необхідних щеплень, особливо проти кору, зверніться до дільничого педіатра або сімейного лікаря.

Пам’ятайте: Ви відповідальні за здоров’я Вашої дитини!” – йдеться у дописі.



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