У франківських школах оголосили карантин

Сьогодні, 12 січня, в Івано-Франківську відбулось відкриття оновленого холу міської адміністації, на якому повідомили нерадісну новину.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків зазначив, що з понеділка в обласному центрі оголошено карантин, пишуть Франківчани.

“Користуючись тим, що присутні журналісти, хочу повідомити – з понеділка в місті оголошено карантин через кір”, – сказав Руслан Марцінків.

Додамо, на Франківщині зареєстрували один з найвищих в Україні показників захворюваності на кір. Спалахи хвороби почалися ще з літа минулого року.