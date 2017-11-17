У Коломиї двоє юнаків попались з марихуаною, бо зробили шкоду сусідці

Дільничні офіцери поліції прибули до одного з будинків у Коломиї за викликом місцевої жительки, яка поскаржилася на сусідів, котрі пошкодили вхідні двері її помешкання.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Івано-Франківській області, пише “Дзеркало Коломиї“.

Поліцейські застали в будинку двох жильців – 21-річного, ніде не працюючого молодика та юнака, якому ще нема 18 років.

Під час розмови з ними офіцери поліції побачили на столі розсипану подрібнену речовину зеленого кольору, схожу на марихуану. При поверхневому огляді жильців правоохоронці виявили в старшого з них три пакетики з такою ж речовиною.

Юнаки зізналися, що це марихуана, яку вони зберігають для власного споживання. Речовину відправили на дослідження в Івано-Франківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості про цю подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження.

Хлопцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

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