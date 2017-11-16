У Коломиї депутати визначили переможців Громадського бюджету-2018

Як повідомляли, сьогодні у Коломиї засідала 26 Коломийської міської ради.

На сесії депутати підтримали рішення затвердити список проектів-переможців на громадський бюджет 2018.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Коломийської міськради, пише “Дзеркало Коломиї“.

І знову найпопулярнішими стали проекти зі встановлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків. Відтак за рік у нашому місті з’явиться ще чотири дитячі та спортивні майданчики, щоправда цього разу деякі з них будуть досить незвичними для Коломиї.

Ще два проекти-переможці передбачають виділення коштів на благоустрій скверу на Січових стрільців (біля вокзалу) та встановлення лавочок та урн у одному із мікрорайонів коломийського середмістя.

Усі проекти будуть реалізовані наступного року.

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