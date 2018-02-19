У Коломиї через грип оголосили карантин у школах

Сьогодні міський голова Ігор Слюзар зібрав комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання про доцільність продовження навчання в місті.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики міськради, пише Дзеркало Коломиї.

За даними відвідування у школах міста всередньому відсутні 24% дітей (1619 учнів), з них 1014 у зв’язку із захворюванням на ГРВІ або грип.

За вихідні істотно зросли випадки госпіталізації неповнолітніх із вірусними захворюваннями та ускладненнями. Нараз в лікарні перебувають 118 коломийських школярів. Тенденція до високої захворюваності спостерігається більшою мірою у навчальних закладах, де висока наповнюваність класів: СШ №1, ЗОШ №4, ЗОШ №7 , ЗОШ №8 та НВК №9 (ліцей).

Тим часом у дошкільних навчальних закладах відвідуваність у межах норми.

Тому комісія вирішила оголосити карантин до наступого вівторка (до 27 лютого) тільки у школах. Тим часом медики та представники комісію будуть відсліковувати статистику з медичних закладів міста.