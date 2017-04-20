У кількох школах Коломийського району через негоду тривалість уроків скорочено до 30 хвилин

У кількох школах Коломийського району через негоду тривалість уроків скорочено до 30...

За інформацією департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, у зв’язку із ускладненням погодних умов на території області 20 квітня у Калуському, Рогатинському, Рожнятівському, Снятинському районах, містах Болехів, Калуш, Коломия на два дні призупинено навчання.

У навчальних закладах Верховинського, Городенківського, Косівського, Надвірнянського, Тисменицького, Тлумацького районів, міст Яремче та Бурштин продовжено опалювальний сезон.

У Богородчанському, Галицькому, Долинському, Коломийському районах та місті Івано-Франківську в школах скорочено тривалість уроків до 30 хвилин.

Таким чином, із 723-ох шкіл області опалюється 306, в 195-ти – продовжено канікули. У 222-ти організовано навчання із меншою тривалістю уроків – 30 хвилин.

Із 285-ти дошкільних навчальних закладів опалюються 155, у 103-ох – призупинено навчально-виховний процес на два дні.