У Коломиї через похолодання призупинять навчально-виховний процес

У зв’язку з погіршенням погодніх умов, у деяких навчальних закладах міста на виконання Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” та Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіП міський голова Ігор Слюзар видав розпорядження щодо призупинення навчально-виховного процесу в період 20 – 21 квітня у ДНЗ №5,№7, №16, №17 та №21 і загальноосвітніх закладах, крім НВК №20.