Завтра у Коломиї відбудеться 20 сесія міської ради. ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Завтра о 10:00 год. в залі засідань міської ради відбудеться 20 сесія міської ради з таким основним порядком денним:

1. Про виконання міського бюджету за перший квартал 2017 року

2. Про уточнення міського бюджету на 2017 рік

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2017 №1262-18/2017 “Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2016 №317-6/2016 “Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки”

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2017 №1264-18/2017 “Про внесення змін до рішення міської ради від 13.10.2016 №867-13/2016 “Про внесення змін до рішень міської ради від 03.09.2015 №2264-56/2015 та від 13.07.2016 №595-10/2016” “Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м.Коломиї на 2015-2017 роки”

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2016 №956-14/2016 ”Про виконання Програми розвитку малого підприємництва в місті Коломиї на 2015-2016 роки та затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Коломиї на 2017-2018 роки”

6. Про затвердження міської цільової програми “Духовне життя” на 2017-2020 роки

7. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через управління надання адміністративних послуг Коломийської міської ради у новій редакції

8. Про затвердження статутів дошкільних навчальних закладів міста у новій редакції

9. Про деякі питання впровадження загальної міської електронної реєстрації (обліку) дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади м. Коломиї

10. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 19.02.2015 р. №2046-50/2015 “Про затвердження комплексної схеми розміщення та архітектурних типів тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Коломиї”

11. Про затвердження Положення про службу у справах дітей міської ради у новій редакції

12. Про передачу матеріальних цінностей з балансу Коломийської міської ради на баланс Івано-Франківської КЕЧ району

13. Про внесення змін до програми ’’Удосконалення структури Збройних Сил України на базі військової частини пп В3950 в м. Коломиї, вул. Моцарта,33 та військового гуртожитку на 2015-2018 роки’’

14. Про затвердження Положення про Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї в новій редакції

15. Про внесення змін у комісію з припинення юридичної особи – територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Коломиї та затвердження її складу

16. Про надання в оренду нежитлового приміщення по вул. Драгоманова 3В.

17. Про оренду теплової мережі від котельні на вул. Роксолани,7

19. Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності міської ради, які підлягають приватизації у 2017 році

20. Про доповнення переліку об’єктів комунальної власності міської ради, які підлягають приватизації у 2017 році

21. Про надання згоди КП “Коломияводоканал”на ліквідацію об’єктів незавершеного будівництва та списання витрат на очисних спорудах в с. Корнич

22. Про списання з балансу багатоквартирних будинків

23. Про списання з балансу багатоквартирного будинку

24. Про звільнення комунального підприємства „Коломиятеплосервіс” від сплати частини чистого прибутку (доходу) до міського бюджету

25. Про звільнення комунального підприємства “Полігон Екологія” від сплати частини чистого прибутку (доходу)

26. Про надання згоди Коломийському міжрайонному фтизіопульмонологічному диспансеру на списання апарату Фібро-Бронхоскоп

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