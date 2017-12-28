У Катедральному соборі УГКЦ відбувся майстер-клас з виготовлення новорічних прикрас. ФОТО

Підходить до завершення рік, наближаються новорічні та різдвяні свята, на які всі дорослі й діти з нетерпінням чекають і до яких заздалегідь готуються.

З цієї нагоди у неділю в Катедральному соборі Преображення Христового відбувся майстер-клас з виготовлення новорічних прикрас, повідомляє прес-служба Катедрального собору, пише Дзеркало Коломиї.

Проводила його п. Надія Зелик, а учасниками майстер-класу стали діти середньої групи спільноти “Діти Світла”, які мали можливість зробити рукавички та чобітки з фетру, сніжинки та ялиночки, а також ангеляток.

Діти залишилися дуже задоволені, адже цьогоріч на їхніх ялинках красуватимуться нові іграшки, зроблені власноруч!