У Карпати приїхав Жан Рено. ФОТО

Як повідомляли, у Карпатах зніматимуть українсько-французький трилер “Останній крок”, головну роль в якому зіграє Жан Рено. Днями зірковий актор приїхав у Карпати.



Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор Держкіно України Пилип Іллєнко, пише Дзеркало Коломиї.

“Мав честь особисто привітати Жана Рено з приїздом в Карпати для зйомок в українсько-французькому фільмі “Останній крок”. Співпраця з зірками такого масштабу – це черговий етап розвитку нашої кіноіндустрії та свідчення довіри до рівня нашого професіоналізму з боку європейських колег. Практичне втілення слогану всіх наших міжнародних ринкових заходів #UkraineIsYourDestination!” – написав Іллєнко.

Нагадаємо, для Жана Рено стрічка стане заключною в його акторській кар’єрі.

За сюжетом, найбільш розшукуваний з-поміж найманих вбивць, Генрі, переховується на березі маленького віддаленого озера в Канаді. До його шале потрапляє дівчина після тяжкого нещасного випадку на мотосанях. Перебуває при смерті. Чоловік, котрий усе життя вбивав, вперше рятує життя.