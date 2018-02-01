Заключну роль в кінокар’єрі Жан Рено зіграє в українсько-французькому трилері, який зніматимуть в Карпатах

Заключну роль в кінокар’єрі Жан Рено зіграє в українсько-французькому трилері, який зніматимуть...

У Карпатах на озері Синевир зніматимуть українсько-французький трилер “Останній крок”.

Головну роль виконає зірка французького кінематографа Жан Рено. Для нього стрічка стане заключною в акторській кар’єрі, повідомили на сайті Держкіно України.



За сюжетом, найбільш розшукуваний з-поміж найманих вбивць, Генрі, переховується на березі маленького віддаленого озера в Канаді. До його шале потрапляє дівчина після тяжкого нещасного випадку на мотосанях. Перебуває при смерті. Чоловік, котрий усе життя вбивав, вперше рятує життя.

“Останній крок – на межі психологічного трилера та фільму-ініціації. Кілька днів сплетені за допомогою ненависті та зачарованості”, – сказав режисер Фредерік Петіжан.

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