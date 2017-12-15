У Карпатах очікується сильний мокрий сніг та сходження лавин

Як повідомляли, на Прикарпатті очікується посилення західного вітру 15-20 м/сек.

Внаслідок продовження розвитку талодощового паводку 13-15 грудня на Дністрі в ділянці Галич – Заліщиків очікується підйом рівнів води на 1-1,7 м над рівнями 13 грудня станом на 08 годину, інформує управління з питань цивільного захисту ОДА, пише “Дзеркало Коломиї“.

У Карпатах очікується сильний мокрий сніг.

Також, у зв’язку з хуртовинами, 14 – 15 грудня у горах Прикарпаття зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).