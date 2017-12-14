Через сильний вітер на Прикарпатті оголосили штормове попередження

Внаслідок продовження розвитку талодощового паводку 13-15 грудня на Дністрі в ділянці Галича – Заліщиків очікується підйом рівнів води на 1-1,7 м над рівнями.

У зв’язку з хуртовинами, 14 – 15 грудня у горах Iвано-Франкiвської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, – йдеться у повідомленні, передає “Дзеркало Коломиї“.

Нагадаємо, на Прикарпатті очікується сходження лавин та підйом води у річках.

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