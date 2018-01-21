У Карпатах група туристів потрапила в снігову лавину

20 січня о 18:20 до рятувальників на горі Піп Іван надійшло повідомлення від одного з учасників туристичної групи (7 осіб з Києва) про те, що, спускаючись Чорногірським хребтом поблизу озера Несамовите на території Яремчанської міськради, вони потрапили в лавину і їх знесло схилом.

Про це повідомили в Управлінні ДСНС області, пише Дзеркало Коломиї.

На щастя, туристи обійшлися легким переляком.

Під час спілкування з рятувальниками в телефонному режимі туристи повідомили, що не потребують допомоги рятувальників, а самостійно продовжують слідування за маршрутом до бази відпочинку “Заросляк”.

О 23:30 група туристів в задовільному стані зійшла до “Заросляка”.

Як з’ясувалося, туристи того дня побували на горі Піп Іван, де рятувальники рекомендували їм спуститися найбезпечнішим маршрутом, оскільки погодні умови були несприятливими для мандрівок, та попередили про ймовірність сходження лавин.

Проте туристи не прислухались до застереження та продовжили рух за раніше обраним маршрутом.

Управління ДСНС в Івано-Франківській області звертається до туристів, які відпочивають у горах, суворо дотримуватися правил безпеки, обов’язково реєструватися та проходити інструктаж у гірських рятувальників, погоджувати з ними маршрути походів, періодично підтримувати зв`язок та у жодному разі не йти в гори за погіршення погодних умов і поганої видимості.

Любителям гірських подорожей слід подбати про безпеку свого життя – це найкраща запорука того, що з вами нічого не станеться.

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