У Карпатах сноубордист дивом врятувався від снігової лавини. ВІДЕО

На гірськолижному курорті Драгобрат у Карпатах сноубордиста ледь не накрила лавина.

Запис цього моменту у четвер, 18 січня, опублікував на сторінці у Facebook Ігор Борисяк, пише Zaxid.NET.

На відео зафіксовано сходження лавини в момент спуску людини зі схилу гори. Сноубордисту вдалося швидко покинути небезпечне місце.



До слова, у п’ятницю, 19 січня, у горах Прикарпаття та на високогір’ї Закарпаття ДСНС повідомила про збереження значної сніголавинної небезпеки.

“У зв’язку зі снігопадами та хуртовинами 19 січня у горах Івано-Франківської та на високогір’ї Закарпатської областей утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Карпатах зійшли три снігових лавини.