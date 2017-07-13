У Івано-Франківську пройде фестиваль весільних музикантів

Сьогодні виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради прийняв рішення про проведення фестивалю “Лабух-ФЕСТ”.

Фестиваль проводиметься щороку задля збереження, розвитку та популяризації українських національних традицій та присвячений Дню незалежності України, пише ГК.

Заступник міського голови Олександр Левицький повідомив, що такі фестивалі ніде не проводяться. Щоправда додав, що колись його провели у Львові і з ганьбою провалили.

“Ми переконані, що та спільнота, яка грає на весіллях і продовжує українські традиції заслуговує на те, щоб їх почули”, – наголосив Левицький та додав, що в Івано-Франківську є близько 50 таких колективів.

“Дивіться у нас не проваліть”, – пожартував міський голова Руслан Марцінків.

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