У Франківську презентували двоє відреставрованих дверей початку минулого століття. ФОТО

Ініціатива “ФранківськЯкийТребаБерегти” представила сьогодні старовинні двері, які після реставрації повернулися на своє місце. Обоє дверей, які реставрували, – у пам’ятках архітектури в середмісті: металеві на вулиці Труша та дерев’яні на Незалежності.

Двері в камениці, що є пам’яткою архітектури, на вулиці Труша – перший досвід реставрації по металу громадської ініціативи “ФранківськЯкийТребаБерегти”, пише КУРС.

“Одна з найцікавіших, найбільш атмосферних вуличок міста, що виводить на Ратушу, – аргументувала реставрацію керівник ініціативи Марія Козакевич. – Окрім того, подібних дверей немає більше в жодному іншому будинку Франківська. Виконані в стилі функціоналізму, датовані приблизно 1930-ми роками, двері мали вітражі, які, на жаль, не збереглися”.

Під час реставрації ковалі відновили польські деталі і додали нові, розповів про нюанси роботи керівник реставрації, голова Спілки ковалів Сергій Полуботько. Троє майстрів працювали півтора місяця.

“Спеціально зробили так, щоби візуально відрізнявся “новодєл” – в сучасних деталях промальовані глибші лінії, немає заклепок. Саме тому ми також не ховали місця стиків, де автентичні польські деталі сусідують із новими. Без хірургії тут ніяк не можна було обійтися”, – розповів Полуботько.

Автентичним у дверях також є біле скло, виконане так званою технікою “гусячі лапки”, скло іншого кольору – допасоване. Проект і виконання від майстра вітражної справи Валер’яна Федоляка.

Вартість реставрації – 40 тис. грн. “Частину коштів ми ще не оплатити майстрам”, – пояснила Марія Козакевич. За її словами, до фінансування проекту долучилися підприємці з вулиці Труша, мешканці будинку та небайдужі франківці. Тисячу гривень виручили з продажу листівок.

“Ми спочатку з недовірою поставилися до реставрації. Думали, двері приберуть і покладуть нам тут пластикові, – каже мешканець будинку Альберт Маковкін. – Але тепер нам дуже подобається і ми дякуємо ініціаторам”. “Дякую вам за довіру!” – відгукнулася Марія Козакевич.

Дубові двері на Незалежності у будинку 1908 року, що теж є пам’яткою архітектури, зберегли на собі сліди історії.

“Ми навмисне залишили на дверях вибоїни від коліс карет, які заїжджали під цю арку, та сліди від пожежі, а також сколи й подряпини – в цьому їхня найбільша цінність”, – пояснила Марія Козакевич.

Цілком новими у цих дверях є мозаїчні включенння від Валер’яна Федоляка – автентичні малюнки втрачені, відомо лише, що вони були укладені в “доріжки”.

Реставрація цих дверей обійшлася в 37 тис. грн, коштами склалися мешканці будинку і власники бізнесу на Незалежності. Це вже треті дерев’яні старовинні двері у будинках-пам’ятках, що їх відновлює і реставрує ініціатива Марії Козакевич.