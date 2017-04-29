Двері, які пам’ятають минуле: новий проект “Дзеркала Коломиї” із збереження автентичних дверей у місті. ФОТО

Середмістя Коломиї має свою історію, свою цінність. І коли кожен другий чиновник б’ється в груди, що місто має бути туристичним, то спершу потрібно привести його до ладу, аби запрошувати туристів.

Питання рекламного хаосу – тема, вирішена хіба що на словах і папері. Вже влітку побачимо, як воно буде на ділі, коли дійде до демонтажу вивісок, які затуляють фасади добротних австрійських будівель.

Цього разу мова йтиме про інші важливі елементи коломийських будівель – двері та вікна.

Металопластикові конструкції встановлюють так, що відпадає ліпнина, шматками відпадають фасади, а жовто-оранжева піна добряче ріже око, бо вилазить з боків рам вікон і робить загальний вигляд фасаду таким, що важко назвати історичним. Ну що ж, зате вийшло енергозберігальне житло, а на естетичний вигляд – начхати.

Існує одне гарне правило: не руйнуй те, чого не будував! І не вносіть корективи туди, у чому не тямите. Це стосується і кольору фасаду будівлі, і текстури, і вікон та дверей.

Навіть якщо ви успішний підприємець і власник приміщення, це не означає, що ви архітектор і маєте право робити з будинком у центральній частині міста все, що заманеться. Бо ваші дії у такому випадку є протизаконними. А незнання закону не звільняє від відповідальності.

Болючим для чиновників міста виявилося питання саме давніх дерев’яних з неймовірно красивою різьбою дверей.

Вони є справжньою окрасою будівель у центральній частині міста, за умови, якщо їх відреставрувати і зберегти оригінальний вигляд. Наразі більшість цих дверей, брам, вікон – брудні, без замків, шиб та з облізлою фарбою ще з радянського минулого.

Візьмемо, наприклад, Львів, на який так рівняється Коломия. Там активно реставрують двері, брами та вікна, залучаючи різні джерела фінансування, співпрацюють з німецькими товариствами, запроваджують різні програми на кшталт “Через старі двері у майбутнє”.

Хто ж подбає про наші двері?

У Коломийській міській раді кажуть, що з цим питанням важко.

“Наразі ми розробляємо програму реставрації та реконструкції фасадів історичних будівель центральної частини, а саме історичного ареалу Коломиї. З дверима наразі складніше, вони не включені у цю програму. Але є інший проект, в якому є пункт, що стосується реставрації 20 дверей у центральній частині міста, але детальніше говорити про нього ще рано”, – каже заступник міського голови Олег Дячук.

У відділі архітектури та містобудування Коломийської міської ради кажуть, що руйнація давніх дверей та вікон – то не їхня компетенція, але в.о. головного архітектора наголошує, що це, безумовно, цінні елементи будівлі.

“Дзеркало Коломиї” розпочинає ще один проект – щотижня будемо публікувати інтерв’ю з цікавими особистостями щодо збереження архітектурної спадщини, а також будемо розміщувати світлини стародавніх дверей, щоб зберегти їхню унікальність.

Текст: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК

Фото: Андрій КАНЯ

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