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Двері, які пам’ятають минуле: новий проект “Дзеркала Коломиї” із збереження автентичних дверей у місті. ФОТО

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Середмістя Коломиї має свою історію, свою цінність. І коли кожен другий чиновник б’ється в груди, що місто має бути туристичним, то спершу потрібно привести його до ладу, аби запрошувати туристів.

Питання рекламного хаосу – тема, вирішена хіба що на словах і папері. Вже влітку побачимо, як воно буде на ділі, коли дійде до демонтажу вивісок, які затуляють фасади добротних австрійських будівель.

Don Yapon

Цього разу мова йтиме про інші важливі елементи коломийських будівель – двері та вікна.

Металопластикові конструкції встановлюють так, що відпадає ліпнина, шматками відпадають фасади, а жовто-оранжева піна добряче ріже око, бо вилазить з боків рам вікон і робить загальний вигляд фасаду таким, що важко назвати історичним. Ну що ж, зате вийшло енергозберігальне житло, а на естетичний вигляд – начхати.

Існує одне гарне правило: не руйнуй те, чого не будував! І не вносіть корективи туди, у чому не тямите. Це стосується і кольору фасаду будівлі, і текстури, і вікон та дверей.
Навіть якщо ви успішний підприємець і власник приміщення, це не означає, що ви архітектор і маєте право робити з будинком у центральній частині міста все, що заманеться. Бо ваші дії у такому випадку є протизаконними. А незнання закону не звільняє від відповідальності.

Болючим для чиновників міста виявилося питання саме давніх дерев’яних з неймовірно красивою різьбою дверей.

Вони є справжньою окрасою будівель у центральній частині міста, за умови, якщо їх відреставрувати і зберегти оригінальний вигляд. Наразі більшість цих дверей, брам, вікон – брудні, без замків, шиб та з облізлою фарбою ще з радянського минулого.

Візьмемо, наприклад, Львів, на який так рівняється Коломия. Там активно реставрують двері, брами та вікна, залучаючи різні джерела фінансування, співпрацюють з німецькими товариствами, запроваджують різні програми на кшталт “Через старі двері у майбутнє”.

Хто ж подбає про наші двері?

У Коломийській міській раді кажуть, що з цим питанням важко.

“Наразі ми розробляємо програму реставрації та реконструкції фасадів історичних будівель центральної частини, а саме історичного ареалу Коломиї. З дверима наразі складніше, вони не включені у цю програму. Але є інший проект, в якому є пункт, що стосується реставрації 20 дверей у центральній частині міста, але детальніше говорити про нього ще рано”, – каже заступник міського голови Олег Дячук.

У відділі архітектури та містобудування Коломийської міської ради кажуть, що руйнація давніх дверей та вікон – то не їхня компетенція, але в.о. головного архітектора наголошує, що це, безумовно, цінні елементи будівлі.

“Дзеркало Коломиї” розпочинає ще один проект – щотижня будемо публікувати інтерв’ю з цікавими особистостями щодо збереження архітектурної спадщини, а також будемо розміщувати світлини стародавніх дверей, щоб зберегти їхню унікальність.

Природничо-математичний ліцей
Вічевий майдан, 4
Вул. Т. Шевченка, 30
вул. Т. Шевченка, 31

Текст: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК

Фото: Андрій КАНЯ

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