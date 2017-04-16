Коломийські вітрини без рекламного хаосу. Частина друга

“Дзеркало Коломиї” продовжує новий проект з метою заохочення підприємців змінювати вивіски. Публікуємо приклади, як можуть виглядати фасади будівель після впорядкування вивісок.

1 червня спливає термін впорядкування вивісок. Якщо до цього часу вивіски не впорядкують, підприємцям дадуть місячний термін на добровільний демонтаж. Опісля, у разі відмови, буде попередження про примусовий демонтаж. А вже потім КП “Коломийська муніципальна дружина” демонтує незаконну вивіску силоміць.

На заміну великогабаритним конструкціям мають прийти делікатні, естетично привабливі вивіски, які не лише мають красивіший вигляд, але й не закривають фасадів будівель.

У Коломиї, зокрема в середмісті, вивіски на фасадах встановлюють вандальним способом. Деякі підприємці, нехтуючи усіма правилами, нищать історичні фасади коломийських будівель. А все для того, щоб вдало, на їхню думку, розмістити вивіску чи рекламу власного магазину або кафе.