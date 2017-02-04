У Бурштині на 100 тисяч гривень закуплять планшети для депутатів

100 тисяч гривень запланували у бюджеті нинішнього року на закупівлю планшетів для роботи.

Пов’язаний такий крок із тим, що на роздруківку повного пакету проектів рішень сесії для роботи одного депутата необхідна велика кількість паперу. Також дуже часто потрібно заправляти недовговічні картриджі, та й принтери іноді не витримують навантаження.

Мова про планшети велася ще минулої каденції, а вже під час роботи депутатів сьомого скликання секретар ради Богдан Рибчук зумів довести необхідність такого капіталовкладення.

Закуповуватимуть планшети, згідно нового рішення про допорогові закупівлі, через систему ProZorro. Тобто участь у тендері може взяти кожен, хто зареєстрований на торговій платформі.

Згідно технічного завдання, планшети депутатам потрібно із наступними параметрами: 8-дюймовий екран (ємнісний сенсорний (1280х800), IPS), чотирьохядерний процесор Intel Atom x3-C3230RK (SoFIA 3G-R) до 1.2 ГГц, графічний прискорювач Mali-450 MP4. Розміри пам’яті: оперативна – 1 Гб, вбудована пам’ять 16 Гб. Операційна система Android 5.1.1.

Також планшет має мати фронтальну камеру 0.3 Мп, та основну камеру 2.0 Мп, FM-радіо, G-sensor (акселерометр) і продаватися із 12 місячним гарантійним терміном.

Планшети повинні значно спростити процес опрацювання депутатами усіх документів, необхідних для активної та продуктивної роботи під час сесійних засідань.