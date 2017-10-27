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Туристи визнали коломийський музей писанки досконалим

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Музей писанкового розпису, філіал Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського, отримав сертифікат-відзнаку від найвідомішого у світі сайту про подорожі TripAdvisor.

Про це йдеться на сторінці музею, пише “Дзеркало Коломиї“.

Don Yapon

У відзнаці зазначено, що “сертифікат про досконалість” (Certificate of excellence) надано музеєві за високий рейтинг від відвідувачів.

На цьому міжнародному сайті міститься понад 500 мільйонів відгуків  про заклади туристичної сфери у всьому світі. Серед них – і висока оцінка коломийського музейного закладу від міжнародних експертів із туризму, надана завдяки схвальним враженням відвідувачів.

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