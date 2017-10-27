Туристи визнали коломийський музей писанки досконалим

Музей писанкового розпису, філіал Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського, отримав сертифікат-відзнаку від найвідомішого у світі сайту про подорожі TripAdvisor.

Про це йдеться на сторінці музею, пише “Дзеркало Коломиї“.