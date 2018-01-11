Телефонні шахраї зняли з картки 33-річної прикарпатки 4 тис. грн

Учора до Калуського відділу поліції звернулася 33-річна мешканка одного із сіл району із заявою про зникнення грошей з її карткового рахунку.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУ НП в області, пише Дзеркало Коломиї.



На мобільний жінки зателефонував невідомий і представився працівником одного із місцевих банків. Під час спілкування з потерпілою, зловмисник увійшов у довіру і шахрайським шляхом дізнався дані її картки. Вже за кілька годин жінка отримала наступне СМС-сповіщення про зняття з її рахунку коштів у сумі близько 4 тисячі гривень.

За цим фактом правоохоронцями розпочато кримінальне провадження.

Поліцейські області вкотре застерігають громадян: не довіряти телефонним аферистам, які, зловживаючи довірою людей, злочинним шляхом збагачуються на їхній необачності. Шахраї представляються працівниками банківських установ, які нібито хочуть допомогти клієнтам під приводом різного роду акцій та надання послуг, а ті, у свою чергу, довіряють пройдисвітам, не знаючи, що співробітники банків жодні подібні операції не уповноважені проводити, тим більше, у телефонному режимі.

Читайте також: На Прикарпатті жінка віддала шахраям 2500 доларів.